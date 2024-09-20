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Миранчук — о своих целях в США: «Никогда не был на рэп-концертах. Очень хочу сходить»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал об одной из своих целей в Атланте помимо игры в футбол.

— На первой пресс-конференции ты сказал, что любишь рэп...

— Это я сказал, чтобы отшутиться, атмосферу расслабить!

— Но это, во-первых, правда, а во-вторых, просто идеально «зашло» и журналистам, и болельщикам. Люди этот факт о тебе сразу запомнили.

— Тут ведь штат такой, что много рэп-исполнителей — именно отсюда. Причем я их действительно слушаю. И очень хочу здесь сходить на концерты, увидеть этих рэперов вживую. Никогда не был на рэп-концертах. Это, конечно, классно, что я сюда попал!

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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