Миранчук приступит к тренировкам в «Атланте» со следующей недели

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начнет тренироваться с командой на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссыкой на пресс-службу клуба.

Ранее 28-летний россиянин получил американскую визу для работы в США.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года, перейдя из «Аталанты».

«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.