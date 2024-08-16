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Миранчук приступит к тренировкам в «Атланте» со следующей недели

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начнет тренироваться с командой на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссыкой на пресс-службу клуба.

Ранее 28-летний россиянин получил американскую визу для работы в США.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года, перейдя из «Аталанты».

«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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