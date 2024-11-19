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Алексей Миранчук: «Российским игрокам посоветовал бы сперва попробовать себя в Европе, а уже потом в США»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук.
Фото Getty Images

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, кто из российских футболистов смог бы заиграть в США.

«Первое, что приходит в голову, — в США едут после 30 лет, под закат карьеры. Сперва посоветовал бы попробовать себя где-нибудь в Европе. Там выше конкуренция, другой футбол. Сперва пройти через Европу, а потом уже в МЛС. Перед чемпионатом мира [2026 года] все будет и дальше развиваться, будет еще интереснее.

Называть имена не хотелось бы. У нас в стране много качественных игроков. Просто туда тяжело попасть. А когда переходишь и осваиваешься, большие шансы заиграть. Момент попадания и желания», — сказал Миранчук.

В 13 матчах за «Атланту Юнайтед» Миранчук отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

«Атланта» выиграла серию у «Интер Майами» со счетом 2-1 и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС, где встретится с «Орландо Сити».

Алексей Миранчук
Футбол
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