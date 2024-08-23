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Сегодня, 07:43

Миранчук отправился с «Атлантой» на выезд в Лос-Анджелес

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук полетел вместе с командой на выезд в Лос-Анджелес.

Пресс-служба американского клуба выложила фото 28-летнего россиянина в составе игроков, кто отправился на гостевой матч регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Алексей Миранчук.
Фото ФК «Атланта»

28-летний Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» этим летом за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

Матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Атланта» пройдет 25 августа и начнется в 5:30 мск.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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