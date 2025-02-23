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Миранчук обратился к болельщикам «Атланты» после победы в стартовом матче сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук записал видеообращение к болельщикам команды после победы над «Монреалем» (3:2) в первом матче текущего розыгрыша МЛС.

«Всем привет! Привет, дорогие друзья. Важная победа. Спасибо, что пришли, крепко обнял. Увидимся на следующей игре. Спасибо!» — сказал Миранчук в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

29-летний россиянин выступает в МЛС с лета прошлого года. Он провел за «Атланту» 15 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

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Алексей Миранчук
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ФК Атланта Юнайтед
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