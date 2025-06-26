Футбол
26 июня, 07:15

Миранчук не получил приглашение в команду звезд МЛС

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

МЛС назвала состав команды звезд лиги на летние товарищеские матчи. 24 июля запланирована игра против сборной звезд чемпионата Мексики.

Российский полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук не получил приглашение, как и российский форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов.

Из «Интер Майами» в команду звезд МЛС вызваны Лионель Месси и Жоржи Альба.

Состав был определен через голосование (12 игроков), решение тренера Нико Эстевеса (12 игроков) и выбор комиссара МЛС Дона Гарбера (2 игрока).

Полностью состав MLS All-Star:

вратари — Дэйн Сент-Клер («Миннесота Юнайтед»), Брэд Стувер («Остин»), Ехэи Такаока («Ванкувер Уэйткапс»);

защитники — Жорди Альба («Интер Майами»), Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Тристан Блэкмон («Ванкувер Уэйткапс»), Майкл Боксолл («Миннесота Юнайтед»), Алекс Фримен («Орландо Сити»), Якоб Глеснес («Филадельфия Юнион»), Энди Наджар («Нэшвилл»), Майлз Робинсон («Цинциннати»);

полузащитники — Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уэйткапс»), Дэвид Да Коста («Портланд»), Эвандер («Цинциннати»), Диего Луна («Реал Солт-Лейк»), Йеппе Тверсков («Сан-Диего»), Филип Цинкернагель («Чикаго Фэйр»);

нападающие — Патрик Аджиманг («Шарлотт»), Тай Барибо («Филадельфия Юнион»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер («Сан-Диего»), Чаки Лосано («Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»), Диего Росси («Коламбус Крю»), Брэндон Васкес («Остин»), Брайан Уайт («Ванкувер Уэйткапс»).

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • gan75

    Пресса разная, а подход к изучению окружающей действительности тот же...

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну, так НАША пресса та, Советская и НАША пресса нынешняя это совершенно разные вещи. Как их можно сравнивать? Так же, как и Американская. Время сколько прошло!!!! Всё изменилось до неузнаваемости.

    26.06.2025

  • gan75

    Сам не видел ничего. Читал нашу прессу. Американскую не читал. Но права американская пресса... "Всё, о чём нам так долго врала газета "Правда", оказалось правдой"(с)...

    26.06.2025

  • gan75

    Беда-печаль-огорчение... Всплакнём?...

    26.06.2025

  • Спринт

    .. где ногомячист ..чук и где звезды футбола?

    26.06.2025

  • Бергкамп 10

    суарес ? Жиру?

    26.06.2025

  • hottie

    В этом списке из Атланты вообще никого нет.

    26.06.2025

  • Степочкин

    Так у нас и второй Миранчук из Сьона звезда, а там в Швейцарии он никто. Сьон кстати клуб аутсайдер в своей лиге. Ни в одной стране мира из таких клубов никто не вызовет в сборную, а у нас он обсуждаемая звезда, Валера охотно его вызывает, мол из Европы же. Не смог заиграть в команде приличного уровня - какая тебе нахрен сборная?! Миранчука из кукурузной лиги США тоже касается.

    26.06.2025

  • shpasic

    алё, а где Шапи?! он же Рабинеру интервью дал, а его не вызывают, как так?

    26.06.2025

  • Мескалито69

    :rofl:

    26.06.2025

  • samozvanets

    Да он сам отказался, наверно, может у них скамейка неудобная.

    26.06.2025

  • с13

    Так всю футбольную карьеру и проходил в перспективных и подающих надежды. Какая там "звезда". Даже добротного среднего уровня для постоянного игрока основы не достиг. Два...три матча блеснёт, забьёт красивый гол обводящим ударом и на полсезона пропадает.

    26.06.2025

  • Boris Brozaulov

    Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 13-летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз сайт». Гарантия!

    26.06.2025

  • Derbist

    Он же Месси затмил, как писали...

    26.06.2025

  • Pol Pol

    Учитываю американский подход к делам, они оба ... просто не соотвествовали. Вот было б это в Литве или в Польше, там бы я ещё допустил , что дело не в проф. качествах, а по иным причинам .... но не в Америке .... а то каким бы это образом, Овечкин стал бы тем, кем стал ? Давно бы вытурили и даже приблизится бы не дали, ни к каким рекордам .... так что, пусть там всякие, Мараты Ху . вы, пишут всякую хрень, это 100 % ... не так !

    26.06.2025

  • Soulles2

    Да, ничего не понимают в футболе ни игроки, ни тренер, ни комиссары )) Вот соккер это ихнее .

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Может быть и так. Предпоследнее место в своей группе о чём то говорит.

    26.06.2025

  • Djin Ignatov

    Это будет огромная потеря для авторитета анашей страны ! Один из лучших игроков и не взяли - ЗАГОВОР !! Срочно подавать в Басманный суд ! Он его к тому же и сделает еще и чемпионом МЛС !! Жалко не знаю кто такой Шапи Сулейсанов - наверное тоже из авторитетных ?

    26.06.2025

  • Millwall82

    ну по составу кстати такое себе, из заметных имен лишь Месси и Альба. Ни Бентеке, ни Инсиньо (экс-Наполи), ни Бускетса, ни Суареса с Ройсом и Эррерой.

    26.06.2025

  • VadPetr1950

    НАДУЛИ!Подло обманули!Как всегда!Играл бы дома-был бы круче всех!

    26.06.2025

  • Прораб.

    Значит, не звезда.

    26.06.2025

  • igor1972

    так из Атланты и нет никого в сборной звезд. Так что может и не врет пресса, остальные еще хуже)

    26.06.2025

  • Millwall82

    краснодараская Кубань пригласила Миранчуков на матчи ветеранов.

    26.06.2025

  • МаратХ

    Ожидаемо. Лучших футболистов МЛС не взяли в состав из за русофобства

    26.06.2025

  • aa_214

    Так написано же "команда звезд", причем тут Миранчук

    26.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Американскую прессу о Миранчуке не читал. Наша писала, что он на голову выше по классу любого другого футболиста своей команды. Вывод напрашивается однозначный: врёт наша пресса. Вот так и живём...

    26.06.2025

  • СЕРХИО76

    А что надеялся?

    26.06.2025

  • Slim Tallers

    Рабинер рассказывал,что это конкурент Месси. А оказывается,что шлак и в Америке шлак.

    26.06.2025

  • Дмитрий Лаврентьев

    Потому что нет Алёшки...

    26.06.2025

  • Espa?ol

    Да! Не понимают футбол ни в Америке, ни в Европе - короля и не пригласить ?

    26.06.2025

  • Юджин Леви

    Да врут наверное

    26.06.2025

  • DanikOm

    Как так?! А говорили топчик, лигу разрывает

    26.06.2025

