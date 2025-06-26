Миранчук не получил приглашение в команду звезд МЛС

МЛС назвала состав команды звезд лиги на летние товарищеские матчи. 24 июля запланирована игра против сборной звезд чемпионата Мексики.

Российский полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук не получил приглашение, как и российский форвард «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов.

Из «Интер Майами» в команду звезд МЛС вызваны Лионель Месси и Жоржи Альба.

Состав был определен через голосование (12 игроков), решение тренера Нико Эстевеса (12 игроков) и выбор комиссара МЛС Дона Гарбера (2 игрока).

Полностью состав MLS All-Star:

вратари — Дэйн Сент-Клер («Миннесота Юнайтед»), Брэд Стувер («Остин»), Ехэи Такаока («Ванкувер Уэйткапс»);

защитники — Жорди Альба («Интер Майами»), Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Тристан Блэкмон («Ванкувер Уэйткапс»), Майкл Боксолл («Миннесота Юнайтед»), Алекс Фримен («Орландо Сити»), Якоб Глеснес («Филадельфия Юнион»), Энди Наджар («Нэшвилл»), Майлз Робинсон («Цинциннати»);

полузащитники — Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уэйткапс»), Дэвид Да Коста («Портланд»), Эвандер («Цинциннати»), Диего Луна («Реал Солт-Лейк»), Йеппе Тверсков («Сан-Диего»), Филип Цинкернагель («Чикаго Фэйр»);

нападающие — Патрик Аджиманг («Шарлотт»), Тай Барибо («Филадельфия Юнион»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер («Сан-Диего»), Чаки Лосано («Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»), Диего Росси («Коламбус Крю»), Брэндон Васкес («Остин»), Брайан Уайт («Ванкувер Уэйткапс»).