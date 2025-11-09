«Миннесота» вышла в 1/4 финала плей-офф МЛС

«Миннесота» сыграла вничью с «Сиэтлом» в третьем матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 3:3. В серии пенальти она выиграла со счетом 7:6 и вышла в 1/4 финала.

За «Миннесоту» забили Хоакаин Перейра, Джефферсон Диас и Энтони Марканич, за «Сиэтл» — Альберт Руснак, Дэнни Мусовски и Джордан Моррис.

С 41-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Джозефа Росалеса.

В первом матче серии победила «Миннесота» (0:0, пенальти 3:2), во втором — «Сиэтл» (4:2).