Михайлович сменил «Колорадо» на «Торонто»

«Торонто» объявил о подписании контракта с полузащитником «Колорадо» и сборной США Джордже Михайловичем. «Колорадо» получит 8 миллионов долларов и до 1 миллиона долларов в качестве бонусов за результативность игрока.

Контракт 26-летнего американца с канадским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. Его соглашение с «Колорадо» действовало до 31 декабря 2027 года.

В сезоне-2025 Михайлович в 27 матчах забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Также полузащитник играл за «Чикаго», «Монреаль» и «АЗ».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.