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Сегодня, 02:16

Мессси в стартовом составе «Интер Майами» начнет матч с «Орландо Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» и «Орландо Сити» объявили составы на матч 1/16 финала Кубка лиг.

Аргентинский нападающий Лионель Месси выйдет на поле с первых минут, как и полузащитник Серхио Бускетс.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Аллен, Арройо, Бускетс, Кремаски, Месси, Мартинес, Тэйлор.

«Орландо Сити»: Гальес, Смит, Антонио, Янссон, Сантос, Араухл, Картахена, Торрес, Перейра, Ангуло, Макгуайр.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3.00 по московскому времени.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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