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Сегодня, 07:31

Месси заявил, что за последний год уровень футбола в США вырос

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался об уровне футбола в США.

«Думаю, что за последний год уровень футбола в США очень вырос. Это видно по результатам сборной в последнее время. У них была отличная команда на чемпионате мира. Очень конкурентоспособная. Справлялась с соперниками на своем пути. Они все ближе к уровню мексиканского футбола. Кубок лиг это показал. В финале не было ни одной мексиканской команды. Можно много спорить, но все матчи были равными, конкурентными. Любой мог обыграть любого. У меня есть ощущение, что-то же самое происходит и в MLS. В этом турнире каждый может победить. В лиге сильны хозяева, а на выезде победить сложно. После первого матча я еще немного узнаю об этом», — приводит слова Месси ESPN.

Этим летом Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Контракт 36-летнего форварда с командой из МЛС рассчитан до конца декабря 2025 года. В нынешнем сезоне он провел за американский клуб шесть матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/38210150/mls-poised-step-catch-european-leagues
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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