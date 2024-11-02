Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 14:25

Месси заявил, что не хочет становиться тренером в будущем

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что не хочет работать тренером в будущем. Однако, по словам футболиста, он еще не решил, чем займется после окончания игровой карьеры.

«Я бы не хотел быть тренером, но я все еще не уверен, чем бы хотел заниматься в будущем. Я гораздо больше, чем раньше, ценю все, что делаю в повседневной жизни, поэтому думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие», — сказал Месси в интервью Фабрицио Романо.

В июле 2023 года Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Всего 37-летний форвард забил 33 гола и сделал 18 результативных передач в 37 матчах за американскую команду во всех турнирах.

Ранее аргентинец выступал за «ПСЖ» и «Барселону», вместе с которой 10 раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Читайте также
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Акинфеев превзошел Месси по количеству сыгранных за один клуб матчей
Американский журналист объяснил, почему несправедливо сравнивать Миранчука с Месси
Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»
«Интер Майами» получил приглашение на клубный чемпионат мира-2025
Месси ответил на вопрос о своем возможном участии на чемпионате мира-2026
Свежий рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира от Forbes. Роналду — с отрывом первый
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Миннесота» победила «Реал Солт-Лейк» по пенальти в матче 1/8 финала плей-офф МЛС

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости