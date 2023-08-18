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Сегодня, 08:40

Месси заявил, что МЛС готова выйти на уровень европейских лиг

Алина Савинова
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что МЛС по уровню не сильно уступает европейским лигам и в скором времени будет готова конкурировать с ними.

«Я думаю, что у МЛС есть все возможности для этого. Сейчас идеальный момент для роста. Предстоят важные соревнования, которые пройдут в этой стране. Пришло время для лиги сделать этот скачок, закончить поиски того, что она искала долгое время. Здесь все готово для того, чтобы футбол вышел на высокий уровень — есть структура и много других вещей», — приводит ESPN слова Месси.

Этим летом Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Контракт 36-летнего форварда с командой из МЛС рассчитан до конца декабря 2025 года.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/story/_/id/38210150/mls-poised-step-catch-european-leagues
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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