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Месси — о своем таланте: «Бог избрал меня, это был дар, который он мне дал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как относится к своему футбольному таланту.

«С самого детства мне всегда говорили, что я другой, а люди приходили посмотреть на меня. Я этого не осознавал, когда рос. Бог избрал меня, это был дар, который он мне дал. Я воспользовался этим, сделал все возможное, чтобы выжать из этого дара все, что возможно», — приводит слова Месси AS.

24 июня аргентинцу исполнилось 36 лет. Он выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. Ранее Месси играл за «ПСЖ» и «Барселону». Нападающий является рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей» — 8 раз. В 2022 году Месси впервые стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Кроме того, Месси 10 раз становился победителем чемпионата Испании, 8 раз выигрывал Суперкубок страны, 7 раз побеждал в Кубке Испании, дважды выиграл чемпионат Франции и четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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