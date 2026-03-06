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6 марта, 00:49

Месси впервые встретился с Трампом

«Интер Майами» посетил Белый дом
Евгений Козинов
Корреспондент
Дональд Трамп и Лионель Месси.
Фото Reuters

Футбольный клуб «Интер Майами» прибыл в Белый дом для торжественного приема у президента США Дональда Трампа по случаю победы команды в Кубке МЛС. Команда выиграла трофей в ноябре прошлого года, одержав победу над «Ванкувером». Это первое чемпионство клуба с момента вступления в лигу в 2020 году.

Нападающий «цапель» Лионель Месси прибыл в составе делигации клуба. Это первый визит аргентинца в Белый дом, так как в январе 2025 года он не смог присутствовать на вручении президентской медали от бывшего президента страны Джо Байдена.

В феврале сборная США по хоккею посетила Белый дом по случаю завоевания золотых медалей Олимпийских игр-2026.

Месси присоединился к клубу летом 2023 года. В октябре он продлил контракт с клубом до 2028 года.

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Дональд Трамп
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