Месси впервые встретился с Трампом

Футбольный клуб «Интер Майами» прибыл в Белый дом для торжественного приема у президента США Дональда Трампа по случаю победы команды в Кубке МЛС. Команда выиграла трофей в ноябре прошлого года, одержав победу над «Ванкувером». Это первое чемпионство клуба с момента вступления в лигу в 2020 году.

Нападающий «цапель» Лионель Месси прибыл в составе делигации клуба. Это первый визит аргентинца в Белый дом, так как в январе 2025 года он не смог присутствовать на вручении президентской медали от бывшего президента страны Джо Байдена.

В феврале сборная США по хоккею посетила Белый дом по случаю завоевания золотых медалей Олимпийских игр-2026.

Месси присоединился к клубу летом 2023 года. В октябре он продлил контракт с клубом до 2028 года.

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