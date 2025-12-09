Месси во второй раз подряд признали лучшим игроком сезона МЛС

Нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси признали самым ценным игроком сезона в МЛС, сообщает пресс-служба лиги.

Награда вручается по итогам регулярного чемпионата. 38-летний аргентинец забил 29 голов и сделал 19 результативных передач в 28 матчах.

Месси получил этот приз во втором сезоне подряд. Он стал первым футболистом в истории лиги с таким достижением.

Ранее «Интер Майами» впервые в истории стал победителем плей-офф МЛС. В финале команда Месси обыграла «Ванкувер» (3:1).