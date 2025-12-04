4 декабря 2025, 21:00

Месси рассказал, за какой клуб мечтал выступать в детстве

Алина Савинова

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что в детстве мечтал стать игроком «Ньюэллс Олд Бойз».

«Я всегда говорю, что моей детской мечтой было выступать за первую команду «Ньюэллс Олд Бойз». Я ходил на стадион, играл там и мечтал стать профессиональным футболистом. Потом моя жизнь полностью изменилась — в 13 лет я уехал и дебютировал за «Барселону». Это то, чего я никогда не мог себе представить даже в самых лучших мечтах», — цитирует Месси ESPN.

На протяжении карьеры Месси играл за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами», к которому присоединился в 2023 году. С сине-гранатовыми форвард 10 раз выигрывал чемпионат Испании и 4 раза — Лигу чемпионов, с парижанами дважды становился победителем Лиги 1. Также 38-летний аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и шестикратным обладателем «Золотой бутсы».

«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
  • Diman_madridista

    Ну мог бы вернуться после ПСЖ в Аргентину, поиграть за Ньюэллс. Вон Ди Мария вернулся и даже выиграл чемпионат, правда там скандал какой-то дикий

    05.12.2025

  • Саша

    За Селтик мачтал Месси играть. Но Лионель об этом никогда не сознается.

    05.12.2025

  • DemolisherAjax

    Неужели Спартак ???:) Эх,неугадал я :)

    04.12.2025

  • Flamenco

    об этом Месси рассказал Алине:laughing:

    04.12.2025

