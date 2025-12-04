Месси рассказал, за какой клуб мечтал выступать в детстве

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что в детстве мечтал стать игроком «Ньюэллс Олд Бойз».

«Я всегда говорю, что моей детской мечтой было выступать за первую команду «Ньюэллс Олд Бойз». Я ходил на стадион, играл там и мечтал стать профессиональным футболистом. Потом моя жизнь полностью изменилась — в 13 лет я уехал и дебютировал за «Барселону». Это то, чего я никогда не мог себе представить даже в самых лучших мечтах», — цитирует Месси ESPN.

На протяжении карьеры Месси играл за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами», к которому присоединился в 2023 году. С сине-гранатовыми форвард 10 раз выигрывал чемпионат Испании и 4 раза — Лигу чемпионов, с парижанами дважды становился победителем Лиги 1. Также 38-летний аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и шестикратным обладателем «Золотой бутсы».