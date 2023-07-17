Месси рассказал, когда проведет первый матч за «Интер Майами»

Звездный новичок «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что намерен дебютировать за команду матчем Кубка лиг против «Крус Асуль», который состоится в пятницу, 21 июля.

«Хочу поблагодарить всех за вчерашний день! Дождь сделал все не так, как планировалось, но все равно было красиво. Увидимся снова в пятницу», — написал Месси в соцсетях.