Месси рассказал, когда проведет первый матч за «Интер Майами»
Звездный новичок «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что намерен дебютировать за команду матчем Кубка лиг против «Крус Асуль», который состоится в пятницу, 21 июля.
«Хочу поблагодарить всех за вчерашний день! Дождь сделал все не так, как планировалось, но все равно было красиво. Увидимся снова в пятницу», — написал Месси в соцсетях.
Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.
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