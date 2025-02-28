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Месси: «В детстве после школы сразу шел на улицу. Сейчас это небезопасно для детей»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о жизни в Аргентине до переезда в Барселону.

«Как выглядел мой день в Росарио? Я шел в школу. Правда, начальные классы начинались после полудня. Поэтому я долго спал, а когда просыпался, ел и шел в школу. После школы я сразу шел на улицу, где проводил очень много времени. Тогда все было по-другому, в Аргентине в целом. Я много времени проводил с друзьями, которые жили по соседству. Мы играли в футбол, и все такое. Мы часто играли допоздна. В наше время детям на улицах вечером небезопасно — не только в Аргентине, но и во всем мире. Мне нравилось проводить время с друзьями. И когда я переехал в Барселону, многое сильно поменялось. Я потерял все, чем жил каждый день. Было очень тяжело», — сказал 37-летний аргентинец в интервью ведущему Зейну Лоу на YouTube-канале Apple Music.

Месси перешел в академию «Барселоны» в 2000-м, когда ему было 13 лет. Он провел за основную команду каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и сделал 303 результативные передачи.

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Лионель Месси
Футбол
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