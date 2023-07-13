Месси прошел медосмотр в «Интер Майами» и посетил тренировку команды

Нападающий Лионель Месси прошел медосмотр в «Интер Майами», сообщает ESPN.

По данным источника, Месси прибыл в Форт-Лодердейл, где базируется клуб, во вторник. В среду 36-летний спортсмен прошел медицинское обследование, а в четверг посетил тренировку и встретился с новыми партнерами по команде. Фотографий Месси в расположении «Интера» не будет до официального оформления трансфера.

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента. Презентация игрока состоится 16 июля. Все билеты на это событие уже раскуплены.

Сообщалось, что Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами». Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».