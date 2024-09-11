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Месси пропустил тренировку «Интер Майами»

Алина Савинова
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не принял участия в тренировке команды, которая прошла 11 сентября, сообщает Miami Herald.

Однако, как отмечает источник, на базе клуба присутствовал телохранитель футболиста, поэтому аргентинец мог заниматься индивидуально в тренажерном зале.

15 июля Месси получил травму связок голеностопа во время финального матча Кубка Америки-2024 с Колумбией (1:0) и после этого не выходил на поле. В конце августа 37-летний нападающий вернулся к тренировкам в общей группе «Интер Майами», но теперь его состояние вновь находится под вопросом.

В ночь на 15 сентября «Интер Майами» дома сыграет против «Филадельфии» в чемпионате МЛС.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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