Месси прокомментировал свою травму, из-за которой пропустит матчи сборной Аргентины

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свою травму, из-за чего он не сможет сыграть за национальную команду.

«Очень жаль, что мне придется пропустить важные матчи с Уругваем и Бразилией. Я очень хотел сыграть, но из-за незначительной травмы не смогу отправиться в расположение сборной. Буду поддерживать команду со стороны, как любой аргентинский болельщик. Вперед, Аргентина!» — написал Месси в соцсетях.

Ранее Marca сообщала, что Месси не сыграет за сборную Аргентины, так как у него выявлена травма приводящей мышцы бедра.

В текущем сезоне на счету 37-летнего Месси 5 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

22 марта сборная Аргентины сыграет с Уругваем, 26 марта — со сборной Бразилии.