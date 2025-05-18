Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов всех времен по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Топ-10 величайших футболистов по версии IFFHS:

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Пеле (Бразилия)

3. Диего Марадона (Аргентина)

4. Криштиану Роналду (Португалия)

5. Йохан Круифф (Нидерланды)

6. Роналдо (Бразилия)

7. Зинедин Зидан (Франция)

8. Франц Беккенбауэр (Германия)

9. Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания)

10. Роналдиньо (Бразилия)

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов. В 2022 году он привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.