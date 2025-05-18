Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

18 мая 2025, 15:42

Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов всех времен по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Топ-10 величайших футболистов по версии IFFHS:

1. Лионель Месси (Аргентина)
2. Пеле (Бразилия)
3. Диего Марадона (Аргентина)
4. Криштиану Роналду (Португалия)
5. Йохан Круифф (Нидерланды)
6. Роналдо (Бразилия)
7. Зинедин Зидан (Франция)
8. Франц Беккенбауэр (Германия)
9. Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания)
10. Роналдиньо (Бразилия)

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов. В 2022 году он привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Читайте также
Гонщик «Формулы-1» Ферстаппен попал в аварию во время квалификации в Австралии
Politico сообщила о просьбе США к Украине помочь с перехватом «Шахедов» Ирана
Сафонов пропустил три мяча, два из них после рикошетов, Головин забил сам. Что случилось в матче «ПСЖ» - «Монако»
«Пока возраст позволяет, надо бороться за звание чемпиона мира». Интервью Яна Непомнящего
Степашин сообщил о переезде графа Шереметева в Россию
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого начал чемпионат Китая с победы
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    Диего лучший. Лео второй.

    21.05.2025

  • Avito Khuyamba!!!

    Раз так, то Золотой мячишко ему!

    18.05.2025

  • serkonol

    это совсем скурпулёзно. понятно, что эти рейтинги субъективны, как и те специалисты, которые составляют. я бы пеле вообще не включал в рейтинги. он 3-х кратный чемпион мира, икона футбола 20-го века. но почти никто не видел его футбол вне чемпионатов мира.

    18.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    и одной позиции

    18.05.2025

  • serkonol

    грош цена всем этим рейтингам. футболистов нужно сравнивать одного поколения.

    18.05.2025

  • Степочкин

    Согласен. Пеле не играл в Еврокубках и не играл в топ-5 чемпионатах в такой жесткой конкуренции. Чемпионаты Бразилии и МЛС - Сантос и Нью-Йорк Космос. Великолепный игрок, которого помнят во многом за игры в сборной. Месси бесспорно топ!

    18.05.2025

    • «Канзас-Сити» сыграл вничью с «Сан-Диего», Шапи вышел с первых минут

    «Интер Майами» крупно уступил «Орландо», Месси получил желтую карточку

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости