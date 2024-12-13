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Сегодня, 16:17

Месси потерял единоличное лидерство по стоимости в МЛС по версии Transfermarkt

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов МЛС.

Стоимость нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси снизилась на 5 миллионов евро — с 25 до 20 миллионов. 37-летний аргентинец потерял единоличное лидерство в лиге — теперь он делит первое место с полузащитником «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пучем, который вырос в цене на 5 миллионов — с 20 до 25.

Также в пятерку лидеров входят форвард «Коламбуса» Кучо Эрнандес (18 миллионов евро), вингер «Орландо» Факундо Торрес (14) и хавбек «Портленда» Эвандер (14).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сохранил свою стоимость (10 миллионов евро) и делит 8-11 места в лиге.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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