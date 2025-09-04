Месси после поражения от «Сиэтла» пригрозил де ла Веге, что его не вызовут в сборную Аргентины

Бывший игрок клубов МЛС Алан Гордон в подкасте Major League Journeyman рассказал, что у нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и соотечественника Педро де ла Веги из «Сиэтла» произошел конфликт после финала Кубка лиг.

«Месси сказал ему прямо в лицо: «Ты никогда не будешь играть за национальную сборную, пока я в ней», — рассказал Гордон.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» проиграл «Сиэтлу» со счетом 0:3. После финального свистка между игроками произошла потасовка: Серхио Бускетс ударил соперника, а Луис Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла».