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4 сентября 2025, 05:26

Месси после поражения от «Сиэтла» пригрозил де ла Веге, что его не вызовут в сборную Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

Бывший игрок клубов МЛС Алан Гордон в подкасте Major League Journeyman рассказал, что у нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и соотечественника Педро де ла Веги из «Сиэтла» произошел конфликт после финала Кубка лиг.

«Месси сказал ему прямо в лицо: «Ты никогда не будешь играть за национальную сборную, пока я в ней», — рассказал Гордон.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» проиграл «Сиэтлу» со счетом 0:3. После финального свистка между игроками произошла потасовка: Серхио Бускетс ударил соперника, а Луис Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла».

Лионель Месси.Месси остановился в шаге от титула. «Сиэтл» разбил «Интер Майами» в финале Кубка лиг
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Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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