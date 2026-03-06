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6 марта, 03:07

Месси подарил Трампу мяч со своим автографом

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси и Дональд Трамп.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на торжественном приеме команды в Белом доме вручил президенту США памятный мяч в цветах клуба и автографами игроков.

«Лео, ты пришел и победил, а это очень сложно, очень необычно, и, честно говоря, на тебя оказывается гораздо больше давления, чем кто-либо может представить», — приводит ESPN слова Трампа.

«Интер Майами» прибыл в Белый дом по случаю победы команды в Кубке МЛС. Месси впервые встретился с президентом США. В январе 2025 года аргентинец не смог присутствовать на вручении президентской медали, когда главой государства был Джо Байден.

Лионель Месси и&nbsp;Дональд Трамп.Трамп сравнил Месси и Пеле на приеме «Интер Майами» в Белом доме

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Лионель Месси
ФК Интер Майами
Дональд Трамп
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