Месси подарил Трампу мяч со своим автографом

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на торжественном приеме команды в Белом доме вручил президенту США памятный мяч в цветах клуба и автографами игроков.

«Лео, ты пришел и победил, а это очень сложно, очень необычно, и, честно говоря, на тебя оказывается гораздо больше давления, чем кто-либо может представить», — приводит ESPN слова Трампа.

«Интер Майами» прибыл в Белый дом по случаю победы команды в Кубке МЛС. Месси впервые встретился с президентом США. В январе 2025 года аргентинец не смог присутствовать на вручении президентской медали, когда главой государства был Джо Байден.

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