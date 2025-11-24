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24 ноября 2025, 08:19

Месси первым в истории футбола набрал 1300 результативных действий за карьеру

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил исторический рекорд.

38-летний аргентинец набрал 1300 результативных действий за карьеру (896 голов и 404 передачи) и стал первым футболистом в истории, достигшим данной отметки. Это достижение покорилось Месси в матче 1/4 финала плей-офф МЛС против «Цинциннати» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и тремя голевыми передачами.

За «Барселону» нападающий совершил 941 результативное действие, за «Интер Майами» — 117, за «ПСЖ» — 66, за сборную Аргентины — 176. Для этого ему потребовалось 1135 матчей.

Месси является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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