10 июля 2025, 04:57

Месси оформил дубль в четвертом матче подряд и установил новый рекорд

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1). На 27-й минуте он открыл счет, а на 38-й — удвоил преимущество «цапель».

38-летний аргентинец в четвертом матче подряд в МЛС оформил дубль. Ранее он забил два гола в играх против «Монреаля» (6 июля), «Коламбуса» (1 июня) и «Монреаля» (29 мая). Он стал первым в истории игроком, которому это удалось сделать.

Месси в 2023 году перешел в «Интер Майами». В этом сезоне он забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 19 матчах во всех турнирах.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
    • Месси первым забил 100 голов из-за пределов штрафной площади с игры

    Месси признан лучшим игроком матча «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами»

