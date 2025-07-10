Месси оформил дубль в четвертом матче подряд и установил новый рекорд

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1). На 27-й минуте он открыл счет, а на 38-й — удвоил преимущество «цапель».

38-летний аргентинец в четвертом матче подряд в МЛС оформил дубль. Ранее он забил два гола в играх против «Монреаля» (6 июля), «Коламбуса» (1 июня) и «Монреаля» (29 мая). Он стал первым в истории игроком, которому это удалось сделать.

Месси в 2023 году перешел в «Интер Майами». В этом сезоне он забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 19 матчах во всех турнирах.