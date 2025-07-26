Месси недоволен дисквалификацией за пропуск матча сборной звезд МЛС

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Лионеля Месси за пропуск матча сборной звезд МЛС.

«Лионель Месси крайне расстроен. Надеюсь, это не повлияет на долгосрочную перспективу. Повлияет ли это на отношение Месси к лиге и ее правилам? Без сомнения», — приводит слова Маса в соцсети X журналист Том Богерт.

38-летний аргентинец из-за дисквалификации не сыграет против «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС 26 июля.

В четверг, 24 июля, сборная звезд МЛС обыграла команду чемпионата Мексики (3:1). Месси и его одноклубник Жорди Альба отказались от участия в этой встрече без весомой причины, что является нарушением регламента МЛС.