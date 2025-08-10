Футбол
10 августа, 08:46

Месси не примет участия в матче с «Орландо»

Алина Савинова

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил, что форвард Лионель Месси не сыграет в матче 26-го тура МЛС с «Орландо».

Встреча пройдет 11 августа на «Интер-энд-Ко Стэдиуме».

«Нет, Лео завтра не сыграет. Он в порядке, но было бы безумием рисковать и везти его в Орландо, учитывая, что впереди еще много матчей. Но мы настроены оптимистично: вскоре он вернется в строй», — цитирует Маскерано ESPN.

Ранее 38-летний аргентинец пропустил матч 3-го тура Кубка лиг с «Пумас» (3:1) из-за повреждения мышцы бедра.

Лионель Месси
Хавьер Маскерано
