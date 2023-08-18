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Месси: «Я никогда не придавал значения «Золотому мячу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что не думает о завоевании «Золотого мяча».

«Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этой награде. Самое главное для меня — это коллективные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в своей карьере», — цитирует VarskySports Месси.

36-летний аргентинец семь раз за карьеру выигрывал «Золотой мяч»: в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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