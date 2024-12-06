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Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»

Алина Савинова
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, какие моменты считает самыми важными в истории «Барселоны».

Аргентинец выступал за основную команду каталонского клуба с 2003 по 2021 год, после чего перешел в «ПСЖ». Летом 2023-го нападающий подписал контракт с «Интер Майами».

«Конечно, были моменты, которые я не застал, но знаю, что они были очень важными: основание клуба Гампером или строительство «Камп Ноу». Затем — эпоха Круиффа как игрока, первая победа в Кубке европейских чемпионов на «Уэмбли» под его руководством в 1992 году. А из того, что я пережил сам, безусловно, эпоха Гвардиолы как тренера, все, что было с Роналдиньо в Лиге чемпионов-2005/06, и требл с Луисом Энрике», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

С «Барселоной» Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, четырежды — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА. Всего он провел 778 матчей за сине-гранатовых, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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