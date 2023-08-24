Месси начнет матч 1/2 финала Открытого кубка США в стартовом составе «Интер Майами»

«Цинциннати» и «Интер Майами» объявили составы на матч 1/2 финала Открытого кубка США. Игра пройдет на стадионе «TQL Стэдиум» в Цинциннати.

Нападающий «цаплей» Лионель Месси начнет встречу в стартовом составе с капитанской повязкой. Также в старте команды выйдут другие экс-звезды «Барселоны» Серхио Бускетс и Жорди Альба.

«Цинциннати»: Канн, Хагглунд, Миазга, Мерфи, Ариас, Нвободо, Морено, Барреал, Акоста, Бупендза, Васкес.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Альба, Жан Мота, Бускетс, Авилес, Месси, Кампана, Гомес.

Матч начнется в 2.00 по московскому времени. Победитель выйдет в финал, где сыграет с победителем встречи «Хьюстон Динамо» — «Реал Солт-Лейк».