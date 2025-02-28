Месси: «Мой стиль игры менялся всю карьеру, но я всегда старался визуализировать матч»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как менялся его игровой стиль на протяжении карьеры.

«По ходу моей карьеры мой стиль игры менялся. В начале карьеры я играл на фланге, затем — в центре нападения. Тогда у меня было много свободы, я перемещался [по полю] как хотел.

Я всегда старался создавать пространство для себя и партнеров по команде, быть эффективным. Так я рос. Моей целью всегда было выбрать правильную позицию и воспользоваться этим преимуществом. Я не могу предвидеть игру, но я могу наблюдать за ней. Мы можем нанести вред сопернику или навредить самим себе. Поэтому действовать нужно настолько быстро, насколько можешь.

Визуализирую ли я игру? Я представляю, что хотел бы видеть. Представляю некоторые тактические заготовки или сценарии развития игры. Во время матча многое может произойти. Иногда план работает, иногда — нет. Но я стараюсь представить игру в голове», — сказал 37-летний аргентинец в интервью ведущему Зейну Лоу на YouTube-канале Apple Music.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». За карьеру он играл в «Барселоне», «ПСЖ» и «Интер Майами».