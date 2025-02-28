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Месси: «Мой стиль игры менялся всю карьеру, но я всегда старался визуализировать матч»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как менялся его игровой стиль на протяжении карьеры.

«По ходу моей карьеры мой стиль игры менялся. В начале карьеры я играл на фланге, затем — в центре нападения. Тогда у меня было много свободы, я перемещался [по полю] как хотел.

Я всегда старался создавать пространство для себя и партнеров по команде, быть эффективным. Так я рос. Моей целью всегда было выбрать правильную позицию и воспользоваться этим преимуществом. Я не могу предвидеть игру, но я могу наблюдать за ней. Мы можем нанести вред сопернику или навредить самим себе. Поэтому действовать нужно настолько быстро, насколько можешь.

Визуализирую ли я игру? Я представляю, что хотел бы видеть. Представляю некоторые тактические заготовки или сценарии развития игры. Во время матча многое может произойти. Иногда план работает, иногда — нет. Но я стараюсь представить игру в голове», — сказал 37-летний аргентинец в интервью ведущему Зейну Лоу на YouTube-канале Apple Music.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». За карьеру он играл в «Барселоне», «ПСЖ» и «Интер Майами».

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Лионель Месси
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