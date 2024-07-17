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Месси из-за травмы голеностопа пропустит минимум два матча «Интер Майами»

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Лионель Месси.
Фото Reuters

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что Лионель Месси из-за травмы связок голеностопа пропустит минимум два матча команды. Аргентинец получил травму в финале Кубка Америки против колумбии (1:0). Форварда заменили на 66-й минуте встречи.

«Он подвернул лодыжку, поэтому нужно обследование. У меня уже была возможность увидеть снимки. Планируем провести тесты, чтобы определить серьезность ситуации. Мы всегда получаем информацию от нашего кинезиолога Уолтера Инсаурральде, который также является кинезиологом сборной Аргентины. Он очень осторожно ставит диагнозы до получения результатов обследования», — цитирует Мартино ESPN.

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В четверг, 18 июля, «Интер Майами» сыграет с «Торонто», а в воскресенье, 21 июля, — с «Чикаго Файр». В нынешнем сезоне Месси провел за клуб 12 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

После 23 матчей «Интер Майами» идет на втором месте в турнирной таблице МЛС, отставая от «Цинциннати» на одно очко.

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Источник: ESPN
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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