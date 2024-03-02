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2 марта, 23:54

Месси и Суарес выйдет с первых минут в матче «Интер Майами» — «Орландо Сити»

Руслан Минаев
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«Интер Майами» объявил стартовый состав перед домашним матчем с «Орландо Сити» в чемпионате МЛС. Игра начнется в ночь на 3 марта в 00.30 мск.

Нападающие клуба из Майами Лионель Месси и Луис Суарес выйдут с первых минут.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Фрейре, Авилес, Альба, Бускетс, Грессел, Гомес, Тэйлор, Месси, Суарес.

После 2 матчей команда из Флориды набрала 4 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции.

США. МЛС. Неделя 2
03 мар, 00:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
5:0
Орландо Сити
Лионель Месси
Луис Суарес
ФК Интер Майами
0
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