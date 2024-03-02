Месси и Суарес выйдет с первых минут в матче «Интер Майами» — «Орландо Сити»

«Интер Майами» объявил стартовый состав перед домашним матчем с «Орландо Сити» в чемпионате МЛС. Игра начнется в ночь на 3 марта в 00.30 мск.

Нападающие клуба из Майами Лионель Месси и Луис Суарес выйдут с первых минут.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Фрейре, Авилес, Альба, Бускетс, Грессел, Гомес, Тэйлор, Месси, Суарес.

После 2 матчей команда из Флориды набрала 4 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции.