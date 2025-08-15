Футбол
15 августа, 22:03

Месси готов принять участие в матче против «Лос-Анджелеса»

Алина Савинова

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил, что нападающий команды Лионель Месси восстановится после повреждения и сможет выйти на поле в матче 27-го тура МЛС против «Лос-Анджелеса».

38-летний аргентинец получил мышечную травму 3 августа в матче Кубка лиг против «Некаксы» (3:2) и пропустил две игры команды.

«С Лео все в порядке. На самом деле он уже тренируется с командой со среды. Если не случится ничего непредвиденного, он будет в составе на матч», — приводит ESPN слова Маскерано.

Матч между «Интер Майами» и «Лос-Анджелесом» пройдет в ночь с 16 на 17 августа. Начало — в 2.30 по московскому времени.

