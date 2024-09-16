Месси эмоционально отреагировал на волевую победу «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата МЛС против «Филадельфии» (3:1).

«Скучаю по таким вечерам, как этот. Мы продолжаем прибавлять, чтобы достичь наших целей», — написал Месси в соцсетях.

«Интер» пропустил первым, однако сумел отыграться. Месси оформил дубль, еще один гол на счету Луиса Суареса.

«Интер Майами» с 62 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.