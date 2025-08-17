Месси быстрее всех в истории достиг отметки в 875 голов

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес» (3:1).

Этот гол стал 875-м в карьере 38-летнего аргентинца. Как сообщает Goal, Месси достиг данной отметки быстрее всех в истории, сделав это за 1116 матчей. Также форвард «Интер Майами» стал самым молодым футболистом, забившим 875 голов.

Месси играет за команду МЛС с лета 2023 года. Он провел 71 матч за «Интер Майами» во всех турнирах, отметившись 59 голами и 29 результативными передачами.

Ранее аргентинский нападающий выступал за «ПСЖ» и «Барселону».