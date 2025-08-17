Футбол
17 августа, 13:03

Месси быстрее всех в истории достиг отметки в 875 голов

Алина Савинова

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес» (3:1).

Этот гол стал 875-м в карьере 38-летнего аргентинца. Как сообщает Goal, Месси достиг данной отметки быстрее всех в истории, сделав это за 1116 матчей. Также форвард «Интер Майами» стал самым молодым футболистом, забившим 875 голов.

Месси играет за команду МЛС с лета 2023 года. Он провел 71 матч за «Интер Майами» во всех турнирах, отметившись 59 голами и 29 результативными передачами.

Ранее аргентинский нападающий выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

  • izorkin

    Их было так много — забивших 875 голов... Я аж счет потерял ))

    01.09.2025

  • shpura

    Пеле свой 1000-й гол забил в возрасте 29 лет.

    17.08.2025

  • Blind.Piew

    Их всего двое таких, которые сумели забить 875 голов за карьеру. И Месси стал самым молодым и быстрым из двоих. Тогда уж для сравнения указали бы какие цифры были у второго. Месси осталось забить 63 гола, чтобы догнать Криштиану Роналду. Но тот и сам ещё забивает голы.

    17.08.2025

  • Neil

    Быстрее чем Пеле? Вот те раз.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Самый молодой 38 летнйи игрок .

    17.08.2025

  • shpasic

    сколько ещё до Гретцки?

    17.08.2025

