Месси будет капитаном «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами», сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

По данным источника, после первой тренировки с командой Месси и Серхио Бускетс задержались на поле, чтобы поработать с молодыми игроками и дать им советы.

Месси и Бускетс заключили с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Месси намерен дебютировать за команду в матче Кубка лиг против «Крус Асуль», который состоится в пятницу, 21 июля.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что у Месси есть такое же желание играть, как и раньше, «однако оно уже на другом уровне». Мартино возглавил команду 28 июня. Ранее он тренировал Месси в сборной Аргентины и «Барселоне».