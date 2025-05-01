«Интер Майами» пропустил два гола за 2 минуты и проиграл «Ванкуверу»

«Интер Майами» проиграл «Ванкуверу» в ответном матче 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 1:3. Игра прошла на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейл.

Защитник «цапель» Жорди Альба на 9-й минуте встречи открыл счет. В начале второй половины гости забили два гола за две минуты и вышли вперед. На 71-й минуте Себастьян Берхалтер увеличил преимущество канадской команды.

Первый матч тоже выиграл «Ванкувер» (2:0), поэтому канадская команда вышла в финал, где встретится с победителем пары «Крус Асуль» — «Тигрес» (первый матч — 1:1).