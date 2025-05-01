Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

1 мая, 05:03

«Интер Майами» пропустил два гола за 2 минуты и проиграл «Ванкуверу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» проиграл «Ванкуверу» в ответном матче 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 1:3. Игра прошла на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейл.

Защитник «цапель» Жорди Альба на 9-й минуте встречи открыл счет. В начале второй половины гости забили два гола за две минуты и вышли вперед. На 71-й минуте Себастьян Берхалтер увеличил преимущество канадской команды.

Первый матч тоже выиграл «Ванкувер» (2:0), поэтому канадская команда вышла в финал, где встретится с победителем пары «Крус Асуль» — «Тигрес» (первый матч — 1:1).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Футбол
ФК Ванкувер
ФК Интер Майами
Читайте также
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Амурской области
Шойгу заявил о длительности нормализации отношений между Россией и Японией
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна утром в четверг
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Лапорта — о возможном возвращении Месси: «Не время строить предположения на основе нереалистичных сценариев»
«Не хочу быть обузой»: Месси может не сыграть на ЧМ и очень хочет вернуться в Барселону
«Вернулся в место, по которому скучаю всей душой». Месси тайно посетил «Камп Ноу» — и намекнул на камбэк в «Барсу»
Месси посетил обновленный стадион «Барселоны»
Источник: Месси может перейти в «Галатасарай»
Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии ради подготовки к ЧМ-2026 на время паузы в МЛС
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Highlander

    Месси уже не торт.

    01.05.2025

    • «Интер Майами» без Месси уступил «Далласу»

    «Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе сыграла вничью с «Нэшвиллом»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости