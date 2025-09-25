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25 сентября 2025, 04:21

Клих: «Не рекомендую переходить в «Интер Майами», пока там играет Месси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матеуш Клих.
Фото Global Look Press

Экс-полузащитник «Ди Си Юнайтед» и «Атланты» Матеуш Клих раскритиковал «Интер Майами» и нападающего команды Лионеля Месси. Поляк провел два года в МЛС с 2023 по 2025 год.

«Я не рекомендую переходить в «Интер Майами», пока там играет Лионель Месси. Это катастрофа; люди уходят, тренеры и физиотерапевты уходят. С точки зрения организации все плохо, все говорят по-испански. Отец Месси фактически управляет клубом... Ничего нельзя сделать без его согласия. Сам клуб также находится в 45-50 минутах езды от Майами.

Я бы порекомендовал Нью-Йорк. У «Ред Буллз» теперь стадион получше, но «Сити» тоже строит потрясающий стадион. Есть также такие клубы, как «Коламбус Крю» и «Цинциннати», у которых отличные стадионы и прекрасная инфраструктура, хотя жить там очень скучно», — сказал Клих в интервью Foot Truck.

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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