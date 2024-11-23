Маскерано может возглавить «Интер Майами»

Главный тренер молодежной сборной Аргентины Хавьер Маскерано может возглавить «Интер Майами», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже согласовали контракт на три года. 40-летний аргентинец сменит Херардо Мартино после того, как команда вылетела из плей-офф МЛС, уступив «Атланте» в первом раунде.

Маскерано возглавляет молодежную сборную Аргентины с 2022 года. В качестве игрока полузащитник выступал за «Барселону» с 2010 по 2018 год, где играл вместе с форвардом Лионелем Месси.