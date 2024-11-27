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Сегодня, 18:42

Луис Суарес продлил контракт с «Интер Майами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 37-летним уругвайцем рассчитано до конца сезона-2025 в МЛС.

Суарес перешел в «Интер Майами» из Гремио в январе этого года. С того момента он провел за североамериканскую команду 37 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 результативных передач.

Ранее Суарес также выступал за уругвайский «Насьональ», нидерландский «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико». В активе форварда 69 голов в 143 матчах в сборной Уругвая.

Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
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