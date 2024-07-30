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Суарес — о травме Месси: «С каждым днем он все ближе к возвращению на поле»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес ответил на вопрос о травме партнера по команде, форварда Лионеля Месси.

«Все знают, насколько Лео предан этому клубу, своей национальной сборной и его желанию быть на поле. С каждым днем он становится все ближе к своему возвращению на поле, где мы все хотим его видеть», — приводит слова Суареса Goal.

Месси получил травму ноги в финале Кубка Америки-2024 против Колумбии (1:0 д.в.). Форвард пропустил 3 матча «Интер Майами» (2 в МЛС и 1 в Кубке лиг).

Лионель Месси
Луис Суарес
ФК Интер Майами
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