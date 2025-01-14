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Лучший игрок МЛС 2018 года Мартинес перешел в «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
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Хосеф Мартинес.
Фото ФК «Сан-Хосе»

Форвард «Монреаля» Хосеф Мартинес подписал контракт с «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним венесуэльцем рассчитано до конца 2025 года. Футболист присоединился к команде в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Мартинес провел 26 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи. В 2018 году форвард стал самым ценным игроком и чемпионом МЛС в составе «Атланты».

Хосеф Мартинес
ФК Монреаль Импэкт
ФК Сан-Хосе Эртквейс
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