Лучший игрок МЛС 2018 года Мартинес перешел в «Сан-Хосе»

Форвард «Монреаля» Хосеф Мартинес подписал контракт с «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним венесуэльцем рассчитано до конца 2025 года. Футболист присоединился к команде в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Мартинес провел 26 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи. В 2018 году форвард стал самым ценным игроком и чемпионом МЛС в составе «Атланты».