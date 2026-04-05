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5 апреля, 07:09

«Лос-Анджелес» разгромил «Орландо», Буанга забил три гола, Сон Хын Мин отдал четыре передачи

Павел Лопатко

«Лос-Анджелес» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 6:0.

У хозяев хет-трик оформил Денис Буанга. По голу забили Серхи Паленсия и Тайлер Бойд. Давид Брекало («Орландо») поразил собственные ворота. Сон Хын Мин сделал четыре результативные передачи.

«Лос-Анджелес» лидирует в таблице Западной конференции с 16 очками после шести игр. «Орландо» (три очка после шести встреч) идет на 14-м месте в Восточной конференции.

Чемпионат США. Неделя 6.
05 апреля, 04:30. BMO Stadium (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
6:0
Орландо Сити

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Сон Хын Мин
ФК Лос-Анджелес
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