28 июня, 00:10

«Лос-Анджелес» объявил об уходе Жиру

Алина Савинова

«Лос-Анджелес» сообщил, что договорился с нападающим Оливье Жиру о прекращении сотрудничества.

Отмечается, что последний матч за черно-золотых 38-летний футболист проведет в воскресенье, 29 июня, против «Ванкувера».

«Оливье проявил себя как образцовый профессионал за время пребывания в «Лос-Анджелесе». Его скромность и чемпионское мышление помогали расти всем вокруг. Он был великолепным представителем нашего клуба как на поле, так и за его пределами. Мы благодарны за его вклад и желаем ему, его жене Дженнифер и всей семье всего наилучшего на новом этапе жизни», — заявил сопрезидент и генеральный менеджер клуба Джон Торрингтон.

Жиру выступает за «Лос-Анджелес» с лета 2024 года. Он провел за команду 37 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Лилль».

