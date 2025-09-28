«Канзас-Сити» разгромно проиграл «Лос-Анджелесу», Сулейманова удалили на 83-й минуте

«Спортинг Канзас-Сити» потерпел разгромное поражение от «Лос-Анджелеса Гэлакси» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 1:4.

У хозяев хет-трик оформил Джозеф Пэентсил и еще один мяч забил Диего Фагундес. Автором единственного гола гостей стал Деян Йовелич.

Российский нападающий «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 70-й минуте и через 13 минут получил прямую красную карточку.

«Канзас-Сити» с 27 очками занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 24 баллами идет на 15-й строчке.