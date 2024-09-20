Лопырева — о голе Миранчука в МЛС: «Просто фантастика! Прекрасный старт!»

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» оценила гол полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, забитый в ворота «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).

«Гол просто фантастика! Прекрасный старт, желаю удачи Алексею в МЛС. А в продолжение темы красивых забитых мячей хочется отметить еще 3 красивейших гола за последний месяц, которые вполне могут претендовать на премию Пушкаша (премия ФИФА за самый красивый гол сезона — Прим. «СЭ»).

Мой топ-3: гол Николо Бареллы в ворота «Аталанты», гол Гранита Джаки в ворота «Боруссии», гол Владимира Хубулова в ворота «Факела», — сказала Лопырева «СЭ».

28-летний Миранчук в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Матч против «Интер Майами» стал для него четвертым в составе команды, а гол в ворота этой команды — первым в МЛС.