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13 мая 2025, 21:22

Скалони сделал выбор между Месси и Марадоной

Алина Савинова

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони между Лионелем Месси и Диего Марадоной выбрал форварда «Интер Майами».

«Я выберу Месси, потому что работаю с ним и знаю, что это за игрок. На мой взгляд, сравнивать их бесполезно, ведь нужно наслаждаться их игрой. Я убежден, что они оба могли бы ярко проявлять себя в 70-х, 80-х, 90-х годах и сейчас, поскольку хороший футболист всегда остается хорошим футболистом», — цитирует Скалони журналист Альфредо Педулла.

37-летний Месси является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. На клубном уровне он выступал за «Барселону» и «ПСЖ», а в 2023 году присоединился к «Интер Майами» из МЛС. За карьеру аргентинец восемь раз становился обладателем «Золотого мяча».

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Диего Марадона
Лионель Месси
Лионель Скалони
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